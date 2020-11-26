Влада Німеччини продовжила частковий локдаун

Ангела Меркель зазначила, що частковий локдаун допоміг знизити зростання захворюваності, але «задовольнятися цим результатом не можна»

Рішення було прийнято після консультацій із канцлером Ангелою Меркель

Влада федеральних земель Німеччини прийняла рішення продовжити та посилити частковий локдаун, введений через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Рішення було прийнято після консультацій із канцлером Ангелою Меркель. Обмеження діятимуть мінімум до 20 грудня.

«Заходи від 28 жовтня будуть продовжені спочатку до 20 грудня, ми виходимо з того, що обмеження діятимуть до початку січня», – повідомила канцлер Німеччини.

Меркель зазначила, що частковий локдаун допоміг знизити зростання захворюваності, але «задовольнятися цим результатом не можна».

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.