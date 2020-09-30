У світі на сьогодні коронавірусом заразилися вже понад 33,8 млн людей



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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 188 543), Індія (6 145 291), Бразилія (4 745 464), Росія (1 162 428)

Загалом від початку пандемії одужало 25148403, а кількість померлих зросла до 1012659 людей

У світі станом на ранок середи, 30 жовтня коронавірусом інфікувалися 33844178 людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії одужало 25148403, а кількість померлих зросла до 1012659 людей.

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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 188 543), Індія (6 145 291), Бразилія (4 745 464), Росія (1 162 428), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (205 966), Бразилії (142 921), Індії (96 318), Мексиці (77 163), Великій Британії (42 161), Італії, Перу, Франції, Іспанії та Ірані.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Як повідомляло видання Reuters, кожні 16 секунд у світі від коронавірусу помирає одна людина.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.