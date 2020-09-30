Reuters: кожні 16 секунд у світі від коронавірусу помирає одна людина



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Кількість людей, які померли через коронавірус, вже перевалила за мільйон

Видання порівняло кількість смертей із тривалістю футбольного матчу – з’ясувалося, що під час 90-хвилинної гри в середньому від Covid-19 помирає 340 людей

Середні показники захворюваності на коронавірус за вересень свідчать, що за день від ускладнень через Covid-19 помирає приблизно 5400 людей по всьому світу, тобто одна людина кожні 16 секунд або 226 людей за годину.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на середні показники інфікування та смертності від захворювання за вересень.

Видання також порівняло кількість смертей із тривалістю футбольного матчу – з’ясувалося, що під час 90-хвилинної гри в середньому помирає 340 людей.

Кількість людей, які померли через Covid-19, вже перевалила за мільйон. Це вдвічі більше за кількість людей, які щорічно помирають від малярії – це приблизно 405 тисяч людей.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я залишаються стурбованими тим, що офіційні цифри смертей та випадків інфікування у всьому світі суттєво занижують реальну кількість через погане тестування.

Послаблення обмежень у країнах також сприяє збільшенню хворих. Наприклад, США, Бразилія та Індія, на які разом припадає майже 45% смертей від Covid-19 у всьому світі, останніми тижнями скасували заходи соціального дистанціювання.

Зазначимо, що віцепрезидент США незабаром очікує зростання показників інфікування коронавірусом у Штатах.

Коронавірус в Україні

Всього 204932

Хворіють 110617

Одужали 90250

Померли 4065

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Нагадаємо, в Україні за добу 28 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.