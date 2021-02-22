У світі зробили вже понад 204 млн щеплень від коронавірусу

За останніми показниками, за день у світі роблять по 6,35 мільйона щеплень

Жителі 88 країн отримали понад 204 млн доз вакцин від коронавірусу Covid-19.

Про це свідчать дані Bloomberg.

За останніми показниками, за день у світі роблять по 6,35 мільйона щеплень. За таких темпів на те, щоб вколоти дві дози вакцини 75% населення планети знадобиться п'ять років.

Загалом найбільшу кількість щеплень зробили у США (61,2 млн), Китаї (40,5 млн), Євросоюзі (26,2 млн), Великій Британії (17,9 млн) та Індії (понад 10,8 млн).

Як відомо в Україну протикоронавірусну вакцину ще не доставлено, попри те, що вакцинацію вже активно проводять Албанія та Зімбабве.

У неділю, 21 лютого, міністр охорони здоровʼя Максим Степанов показав відео завантаження першої партії індійської вакцини для України.

Також стало відомо, що Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Перед цим головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.