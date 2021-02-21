Вакцину виробництва AstraZeneca Сербія отримала раніше за Україну

Більшість сербських громадян отримали китайські вакцини Sinopharm, за ними слідують Pfizer-BioNTech і російський Sputnik V

Літак з препаратом зустрічав в аеропорту президент Вучич

Першу партію вакцин від Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca доставлено до Сербії. Про це стало відомо з повідомлення УНН.

«Сербія отримала першу партію у 150 000 вакцин AstraZeneca на додаток до трьох інших вакцин, які вже використовуються», – йдеться у ньому.

Повідомляється, що на даний момент 7-мільйонна балканська нація ввела більше 1 мільйона доз, що є одним з кращих результатів в Європі. Більшість сербських громадян отримали китайські вакцини Sinopharm, за ними слідують Pfizer-BioNTech і російський Sputnik V.

«Президент Олександр Вучич в неділю був в аеропорту, щоб зустрічати партію вантажу AstraZeneca з Індії. Він сказав, що більше 750 000 чоловік отримали перше щеплення, і висловив надію, що вакцинація буде тривати в нинішніх темпах», – наголошується в повідомленні.

Як відомо в Україну протикоронавірусну вакцину ще не доставлено, попри те, що вакцинацію вже активно проводять Албанія та Зімбабве.

Сьогодні міністр охорони здоровʼя Максим Степанов показав відео завантаження першої партії індійської вакцини для України.

Також стало відомо, що Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Перед цим головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.