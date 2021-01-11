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    Думки вголос

    У маленькій і небагатій Албанії вже почалася масова вакцинація, а в Україні – ні

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський провів перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель - У маленькій і небагатій Албанії вже почалася масова вакцинація, а в Україні – ні
    Президент України Володимир Зеленський провів перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель

    Причина в тому, що керівництво Албанії не катається на лижах в Буковелі, а знаходить вакцину для своїх громадян?

    Мовою оригіналу

    В большой и мегабогатой Албании началась массовая вакцинация. А в маленькой и небогатой Украине вакцины нет и не известно когда и сколько будет. Ой, я ничего не перепутал? А!!!! Перепутал.

    Это Албания маленькая и небогатая. А все остальное именно так. Володимир Зеленський расскажите нам теперь о том, что только большие и богатые страны смогли получить вакцину для массовой вакцинации.

    Может причина в том, что в Албании думают обо всем заранее и решают проблемы по мере их появления, а у нас некомпетентные мерзавцы во власти, которые воспринимают власть, как возможность личного обогащения?

    Или причина в том, что руководство Албании не катается на лыжах в Буковеле, а добывало вакцину для своих граждан? А может и то и другое? В любом случае, они точно не пропадут. А вот о нас я бы так не сказал...

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський вакцинація Албанія коронавірус
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