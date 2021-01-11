У маленькій і небагатій Албанії вже почалася масова вакцинація, а в Україні – ні

Причина в тому, що керівництво Албанії не катається на лижах в Буковелі, а знаходить вакцину для своїх громадян?

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В большой и мегабогатой Албании началась массовая вакцинация. А в маленькой и небогатой Украине вакцины нет и не известно когда и сколько будет. Ой, я ничего не перепутал? А!!!! Перепутал.

Это Албания маленькая и небогатая. А все остальное именно так. Володимир Зеленський расскажите нам теперь о том, что только большие и богатые страны смогли получить вакцину для массовой вакцинации.

Может причина в том, что в Албании думают обо всем заранее и решают проблемы по мере их появления, а у нас некомпетентные мерзавцы во власти, которые воспринимают власть, как возможность личного обогащения?

Или причина в том, что руководство Албании не катается на лыжах в Буковеле, а добывало вакцину для своих граждан? А может и то и другое? В любом случае, они точно не пропадут. А вот о нас я бы так не сказал...

Джерело: блог Борислава Берези

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