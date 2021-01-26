У світі зросли військові витрати

Найбільше зростання оборонних бюджетів у 2020 році показала Європа

Світові оборонні витрати збільшилися у 2020 році на 1,9 процентних пункту і досягли 1,9 трлн доларів, показавши безперервне зростання протягом семи років. Про це йдеться в дослідженні оборонних витрат, опублікованому у вівторок, 26 січня, інформаційно-аналітичним центром Jane's.

Найбільше зростання витрат на оборону продемонстрували європейські країни - вони були на 5,6% вище, ніж роком раніше.

Водночас аналітики вважають, що у 2021 році зростання витрат трохи сповільниться через наслідки пандемії, але скорочення «буде обмежено регіонами, залежними від експорту сировинних товарів, таких як нафта, і буде врівноважено збільшенням у регіонах, де все ще очікується стійке зростання», зазначено в доповіді Janes.

«Оскільки всі регіони, крім Європи, Азіатсько-Тихоокеанського та Латинської Америки, ймовірно, здійснять реальне скорочення у 2021 році, загальне зростання оборонних витрат впаде до найнижчого рівня з 2013 року ($ 1,53 трлн.). Найсильніший вплив пандемії на фінансування, ймовірно, відбудеться у 2022 році, коли уряди почнуть обмежувати витрати», - вважає провідний аналітик Janes Ендрю Макдональд.

За його даними, позитивне зростання збережеться в основному за рахунок Азії, а після кризових років зростання асигнувань на оборону, ймовірно, знову прискориться, тому аналітики прогнозують витрати на рівні 2,23 трлн дол США до 2030 року.

«Одним з головних джерел зростання стануть країни Азії. Якщо у 2010 році на країни в цьому регіоні припадало 20% всіх витрат, то до 2028 року вони складуть близько 35%», - припускають експерти Janes.

Зазначимо, як стверджувала міністр фінансів Оксана Маркарова, видатки на оборону у держбюджеті України на 2021 рік є найбільшими за усі роки. «Весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП», - заявляла Маркарова.

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