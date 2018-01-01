Нафтопереробний завод загорівся у Тайвані

Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає

На тайванській державній енергетичній компанії CPC у місті Таоюань сталася пожежа, яка спричинила кілька вибухів. Про це повідомила прес-служба компанії, передає агентство Reuters. «Тайванська державна енергетична компанія CPC заявила, що на її нафтопереробному заводі в північно-західному місті Таоюань постраждала ділянка по виробництву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає

На тайванській державній енергетичній компанії CPC у місті Таоюань сталася пожежа, яка спричинила кілька вибухів.

Про це повідомила прес-служба компанії, передає агентство Reuters.

«Тайванська державна енергетична компанія CPC заявила, що на її нафтопереробному заводі в північно-західному місті Таоюань постраждала ділянка по виробництву дизельного палива», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба відзначила, що наразі немає інформації про загиблих або постраждалих в результаті пожежі та вибухів.

На ділянці заводу сталася несправність печі з повторним нагріванням, яка призвела до вибухів з густим димом.

Нагадаємо, 30 грудня у Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Amuay.