Біля станції столичного метро автомобіль врізався в опору моста
- Сьогодні, 08:28
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Після аварії автомобіль своїм ходом вже виїхати не зміг
У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався в опору моста. Про це інформує «Київ оперативний».
За його даними, ДТП сталася приблизно о 23:00. В сторону станції метро Нивки рухався водій автомобіля Renault. За попередньою інформацією, він вчасно не зміг зорієнтуватися і пізно побачив перешкоду у вигляді опори шляхопроводу, в результаті чого і в'їхав в неї.
На щастя, обійшлося без травм: і водій, і пасажир були пристебнуті, до того ж спрацювали подушки безпеки.
Під час оформлення аварії кілька водіїв могли спровокувати наступні, так як задивилися на ДТП.
Автомобіль своїм ходом вже виїхати не зміг - забрав евакуатор.