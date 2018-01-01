Біля станції столичного метро автомобіль врізався в опору моста

Після аварії автомобіль своїм ходом вже виїхати не зміг

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався в опору моста. Про це інформує «Київ оперативний». За його даними, ДТП сталася приблизно о 23:00. В сторону станції метро Нивки рухався водій автомобіля Renault. За попередньою інформацією, він вчасно не зміг



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Після аварії автомобіль своїм ходом вже виїхати не зміг

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався в опору моста. Про це інформує «Київ оперативний».

За його даними, ДТП сталася приблизно о 23:00. В сторону станції метро Нивки рухався водій автомобіля Renault. За попередньою інформацією, він вчасно не зміг зорієнтуватися і пізно побачив перешкоду у вигляді опори шляхопроводу, в результаті чого і в'їхав в неї.

На щастя, обійшлося без травм: і водій, і пасажир були пристебнуті, до того ж спрацювали подушки безпеки.

Під час оформлення аварії кілька водіїв могли спровокувати наступні, так як задивилися на ДТП.

Автомобіль своїм ходом вже виїхати не зміг - забрав евакуатор.