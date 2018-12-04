  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Тбілісі раптово помер екс-соратник Саакашвілі

    • Розсилка
    50-річний Ніколоз Руруа - колишній глава міністерства культури і охорони пам'ятників Грузії в уряді Михайла Саакашвілі - У Тбілісі раптово помер екс-соратник Саакашвілі
    50-річний Ніколоз Руруа - колишній глава міністерства культури і охорони пам'ятників Грузії в уряді Михайла Саакашвілі

    За попередньою версією, причиною міг стати серцевий напад

    Члена політради опозиційної партії «Єдиний національний рух», колишнього міністра культури Ніколоза Руруа знайшли мертвим у його будинку в Тбілісі.

    Про це повідомляє «Грузія онлайн».

    Точна причина смерті поки не встановлена. За попередньою версією, причиною міг стати серцевий напад.

    Партію «Єдиний національний рух», до якої входив Руруа, очолює екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

    У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії в 2012 році. Руруа був автором ідеї створення в Тбілісі Музею радянської окупації, одним з ініціаторів перенесення пам'ятника Йосипу Сталіну з головної площі Горі на територію його музею.

     

    Читайте також
    міністр Михайло Саакашвілі смерть Грузія хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ