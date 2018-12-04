У Тбілісі раптово помер екс-соратник Саакашвілі



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50-річний Ніколоз Руруа - колишній глава міністерства культури і охорони пам'ятників Грузії в уряді Михайла Саакашвілі

За попередньою версією, причиною міг стати серцевий напад

Члена політради опозиційної партії «Єдиний національний рух», колишнього міністра культури Ніколоза Руруа знайшли мертвим у його будинку в Тбілісі.

Про це повідомляє «Грузія онлайн».

Точна причина смерті поки не встановлена. За попередньою версією, причиною міг стати серцевий напад.

Партію «Єдиний національний рух», до якої входив Руруа, очолює екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії в 2012 році. Руруа був автором ідеї створення в Тбілісі Музею радянської окупації, одним з ініціаторів перенесення пам'ятника Йосипу Сталіну з головної площі Горі на територію його музею.