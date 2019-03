У Техасі сталася пожежа на сховищі нафтопродуктів

Рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин, йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що евакуація співробітників компанії не проводилася.

Наразі вогонь продовжує поширюватися, місцевим жителям рекомендується не виходити на вулицю.

As the sun begins to set on La Porte, a chemical fire continues to grow. Officials say this incident will not be ending soon. #khou11 pic.twitter.com/jTYs6FVn43