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    У Техасі сталася пожежа на сховищі нафтопродуктів

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    У Техасі сталася пожежа на сховищі нафтопродуктів

    Рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин

    В американському місті Дір Парк (штат Техас) сталася пожежа на території сховища нафтопродуктів компанії Intercontinental Terminals Company.

    Рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин, йдеться в заяві компанії.

    Зазначається, що евакуація співробітників компанії не проводилася.

    Наразі вогонь продовжує поширюватися, місцевим жителям рекомендується не виходити на вулицю.

    У зв'язку з інцидентом перекрита одна з великих магістралей міста.

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