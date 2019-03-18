У Техасі сталася пожежа на сховищі нафтопродуктів
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Рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин
В американському місті Дір Парк (штат Техас) сталася пожежа на території сховища нафтопродуктів компанії Intercontinental Terminals Company.
Рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин, йдеться в заяві компанії.
Зазначається, що евакуація співробітників компанії не проводилася.
Наразі вогонь продовжує поширюватися, місцевим жителям рекомендується не виходити на вулицю.
As the sun begins to set on La Porte, a chemical fire continues to grow. Officials say this incident will not be ending soon. #khou11 pic.twitter.com/jTYs6FVn43— Matt Dougherty (@MattKHOU) 17 березня 2019 р.
У зв'язку з інцидентом перекрита одна з великих магістралей міста.