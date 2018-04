У терактах в Афганістані загинули десять журналістів

Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років

За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість.

«Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW.

Bei dem Doppelanschlag heute in #Kabul wurden mindestens neun #Journalisten getötet und sechs weitere schwer verletzt. Es war der schwerste Angriff auf Medienschaffende in #Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001. https://t.co/wG3u6S4EZ9 via @RSF_inter