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    У терактах в Афганістані загинули десять журналістів

    Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років
    За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість. «Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW. За даними
    • Сьогодні, 20:45
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    Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років

    За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість.

    «Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW.

    Того ж дня в результаті теракту в провінції Хост на сході Афганістану загинув репортер британської медіакомпанії BBC Ахмад Шах. 29-річний журналіст співпрацював з афганською редакцією BBC більше року.

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