У терактах в Афганістані загинули десять журналістів
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Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років
За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість.
«Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW.
Bei dem Doppelanschlag heute in #Kabul wurden mindestens neun #Journalisten getötet und sechs weitere schwer verletzt. Es war der schwerste Angriff auf Medienschaffende in #Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001. https://t.co/wG3u6S4EZ9 via @RSF_inter— ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 30 апреля 2018 г.
Того ж дня в результаті теракту в провінції Хост на сході Афганістану загинув репортер британської медіакомпанії BBC Ахмад Шах. 29-річний журналіст співпрацював з афганською редакцією BBC більше року.
BBC journalist Ahmad Shah, who was killed earlier today. pic.twitter.com/ISxNiEYd0I— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 30 апреля 2018 г.
Загалом у результаті серії терактів в Кабулі та інших регіонах Афганістану 30 квітня загинули декілька десятків осіб.
Два вибухи прогриміли з невеликим інтервалом в ранкові години пік у кабульському районі Шаш-Дарак, де розташовані посольства США, представництво НАТО та штаб-квартира афганської служби держбезпеки.
У провінції Кандагар на півдні країни в результаті вибуху, влаштованого смертником біля мечеті в районі Даман, загинули 11 дітей, ще 16 осіб були поранені. Смертник підірвав замінований автомобіль, коли повз проїжджала автоколона з іноземними військовослужбовцями. Ще один теракт стався в провінції Нангархар на сході країни, в результаті загинув начальник місцевої поліції.