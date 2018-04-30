У терактах в Афганістані загинули десять журналістів

Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років

За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість. «Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW. За даними



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Більшість загиблих представників ЗМІ були молодші 30 років

За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», в результаті теракту в Кабулі 30 квітня загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість.

«Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення режиму талібів у 2001 році», - цитує організацію DW.

Bei dem Doppelanschlag heute in #Kabul wurden mindestens neun #Journalisten getötet und sechs weitere schwer verletzt. Es war der schwerste Angriff auf Medienschaffende in #Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001. https://t.co/wG3u6S4EZ9 via @RSF_inter — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 30 апреля 2018 г.

Того ж дня в результаті теракту в провінції Хост на сході Афганістану загинув репортер британської медіакомпанії BBC Ахмад Шах. 29-річний журналіст співпрацював з афганською редакцією BBC більше року.