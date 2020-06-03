Ексгравець «Карпат»: Не уявляю, як хлопці заразилися. Жодних ознак хвороби ні в кого не було



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Кирило Кириленко ще два тижні тому тренувався з гравцями, які зараз вважаються інфікованими Covid-19 Фото - ФК «Карпати»

Білорус Кирило Кириленко - про коронавірус у львівському клубі

19-річний білоруський нападник Кирило Кириленко міг опинитися в ізоляції зі львівськими «Карпатами», в таборі яких спалах коронавірусу. Однак футболіст вирішив не ризикувати здоров'ям, днями розірвав контракт з галицьким клубом і повернувся додому. Зараз Кириленко, який отримав негативні результати тестів в Україні, знаходиться на двотижневій самоізоляції в Мінську.

«Хлопцям робили тести в понеділок, швидко отримали результати. Жахливо, звичайно, - ділиться враженнями про новини Кирило в коментарі білоруському виданню «Трибуна». - Можу сказати, що до того в травні ми робили два тести і вони взагалі нічого не показали. 15-го числа – все добре, потім – через тиждень – знову. А тут – така ситуація.

Навіть не уявляю, як хлопці могли заразитися. Тим більше, жодних ознак хвороби ні в кого не було, усі тренувалися спокійно, без будь-яких підозр. Ніхто не скаржився, нікому погано не було. Та й через самопочуття нікого від тренувань не усували. Все було добре і гладко, до останнього моменту. І все так різко сталося. Сподіваюся, що у всіх все буде добре, команда вибереться з ситуації, в якій опинилася».

Нагадаємо, що за офіційними даними, коронавірусом у «Карпатах» заразилося 26 футболістів, тренерів і працівників клубу. Джерело «Главкому» розповіло, що симптоми хвороби простежуються лише в однієї людини.