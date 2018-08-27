У Тернополі на залізничному вокзалі викрили поліцейських, які грабували людей



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Фото: Нацполіція На залізничному вокзалі у Тернополі викрили поліцейських, які грабували людей

П'ятьом працівникам поліції вже оголошено підозру

Працівники поліцейської станції №3 «Залізничний вокзал» міста Тернополя погрожуючи притягненням до відповідальності забирали у людей гроші, золоті прикраси, мобільні телефони та інше цінне майно.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як йдеться у повідомленні, опублікованому ввечері у понеділок, 27 серпня, завдяки зібраним доказам протиправної діяльності зазначених поліцейських п'ятьом фігурантам вже оголошено підозру.

У відомстві розповіли, що інформація про злочини, вчинені правоохоронцями була одержана працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Мова йшла про систематичні факти вимагання грошей з пасажирів за непритягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності та привласнення особистих речей громадян.

Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.

«Виявивши на пероні чи у вокзалі осіб напідпитку, за розпиттям алкоголю, за курінням у невстановленому місці, у стані наркосп’яніння чи без документів, поліцейські відводили їх до відділку поліції і, погрожуючи тією чи іншою статтею адміністративного чи кримінального кодексу, змушували «відкупитися». Якщо грошей при собі особа не мала, пропонувалось «залишити» мобільний телефон, ювелірні вироби чи інші цінні речі», – розповіли у відомстві та зазначили, що у більшості випадків поліцейські просто відбирали майно громадян, впевненні, що ніхто не поскаржиться.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно з УСБУ, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області, задокументували 5 фактів грабежів, які вчинили викриті співробітники поліції. За цими матеріалами прокуратурою розпочато кримінальні провадження, які в подальшому об’єднані в єдине.

Отримавши дозвіл суду, працівники Тернопільського УДВБ НПУ та УСБУ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та служби вищезазначеної групи поліцейських. Під час заходів вилучено набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які належать потерпілим пасажирам, портмоне з документами потерпілого, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, 1,1 доларів США та 28 тисяч гривень.

«На теперішній час двом співробітникам поліції вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років», – йдеться у повідомленні.