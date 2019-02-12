У Тернополі в квартирі знайшли чоловіка, який помер більше року тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити детальні причини смерті

59-річний чоловік жив один

У Тернополі жінка виявила у квартирі мертвим свого зведеного брата, який, як виявилося, помер більше року тому.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«Слідчі встановили, що 59-річний чоловік жив один. Зведена сестра перебувала на заробітках, жила в районі, родича навідувала лише зрідка. Під час її останнього візиту двері ніхто не відчинив і, як з’ясувалося, сусіди чоловіка давно не бачили», - розповіли в поліції.

Двері в квартиру прийшлося зламати. Зазначається, що вони були зачинені на ключ зсередини, вікна не пошкоджені.

«За попередніми висновками експертів, чоловік помер більше року тому. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті вони не виявили», - повідомили в поліції.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити детальні причини смерті.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в одній з квартир знайшли тіло 39-річної жінки в стані муміфікації.