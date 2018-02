У Тибеті загорівся включений в список ЮНЕСКО храм

Причина спалаху поки невідома

В одній з найбільш священних місць у тибетському буддизмі – монастирі Джоканг у місті Лхасі – сталася пожежа, повідомили місцеві видання 17 лютого.

Повідомляється, що ступінь пошкодження об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, історія якого налічує понад 1000 років, поки незрозумілий. Повідомлень про жертви також немає.

«Пожежа була швидко погашена», – повідомила щоденна тибетська газета, додавши, що голова Тибетської комуністичної партії вирушив на місце події.

China: Rescue and army personnel on spot where fire rages in Jokhang Temple, Tibet pic.twitter.com/uMerhZQ6DN