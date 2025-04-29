Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)

Після виступу та реакції публіки акторка анонсувала ще один показ моновистави «Можна я просто посиджу?»

28 квітня відбулася прем’єра моновистави ексакторки «Студії Квартал-95», а наразі зірки Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Олени Кравець «Можна я просто посиджу?». У виставі розкриваються історії п’яти різних героїнь, які проходять шлях переродження. Про це повідомляє «Главком».

У моновиставі (виступ соліста, який виконує всю програму, – «Главком») Олена Кравець зіграла ролі п’ятьох жінок, які проходять шлях особистих змін «не стільки через війну, скільки через усвідомлення цінності життя – його неповторності та унікальності».

Сама ж акторка у своїх соцмережах описує виставу так: «Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка «пролежала» в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою і авторкою всіх історій у моновиставі повірили одна в одну».

Після виступу та реакції публіки акторка анонсувала ще один показ моновистави «Можна я просто посиджу?». Відбудеться він 16 червня у театрі ім. Івана Франка у Києві. Початок о 18:00. Квитки коштують від 490 до 2990 грн.

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Як відреагували глядачі?

Публіка у відгуках зазначає, що постановка порушує чутливі теми та має сильний емоційний підтекст. Серед тих, хто поділився враженнями, – акторка театру і кіно Дар’я Малахова, яка також є засновницею проєкту «Театра 360» і подругою Олени Кравець.

«Ви колись бачили, щоб одна ниточка павутиння тримала цілу монументальну бетонну плиту – з меблями, квітами, зрадами, досвідами, сльозами, болями, очікуваннями, заборонами, соромами та долями, – на якій сидить 795 людей, повна зала театру Франка? Я вчора бачила. Ця вистава і є «Кравець». Зібрана, написана, створена і зіграна за допомогою чудової команди. Але це – вона», – пише Малахова у своєму дописі на Facebook.

скриншот публікації Дар’ї Малахової у Facebook

Акторка відмічає, що після перегляду моновистави змогла переосмислити для себе концепції жіночої слабкості: «Я завжди думала, що люблю жінок, жіноцтво, жіночність, приймаю жінку у всіх проявах, окрім рідкісних випадків, коли в мені вмикається мізогінія від розпачу за жіночу слабкість щодо чоловіків. Ця система вчора зламалася. Виявилося, що жінка не стає слабкою задля чоловіків – вона просто стає крихкою, забуваючи про себе».

Інші глядачі також емоційно відреагували на виставу, ділячись власними враженнями як від постановки, так і від гри Кравець. «Війна дуже оголила суть всіх речей, все надумане і несправжнє стало якимось нецікавим і нудним, а щирість і енергетична щедрість навпаки стали ще більш помітними і цінними», – пише одна з користувачок Instagram.

скриншот з історій Олени Кравець в Instagram

скриншот з історій Олени Кравець в Instagram

скриншот з історій Олени Кравець в Instagram

скриншот з історій Олени Кравець в Instagram

скриншот з історій Олени Кравець в Instagram

Нагадаємо, що 28 квітня у театрі імені Івана Франка відбулася моновистава Олени Кравець. «Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка «пролежала» в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з авторкою історій-психотерапевткою повірили одна в одну», – розповідала ексакторка «Студії Квартал-95».

До слова, Олена Кравець прокоментувала своє звільнення зі студії «Квартал 95» у 2022 році. Артистка зазначила, що це рішення було для неї складним.

Також Перша леді Олена Зеленська взяла участь у подкасті, де ведучою була донька Олени Кравець Марія. Разом вони поговорили про психічне здоров'я української молоді під час війни. Співведучою також стала семирічна дівчинка Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до розмови про ментальний стан українських дітей. Учасниці проєкту обговорили тему боротьби з тривогою та страхами у період повномасштабної війни.