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ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Черняк: Основна їхня мета – це втримати Крим

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі Крим.Реалії заявив, що російські війська посилюють свої позиції в анексованому Криму, бо бояться втратити цю територію, передає «Главком».

Черняк зазначив, що російська армія збільшить кількість підрозділів та особового складу, якщо буде загроза втрати території. За його словами, росіяни мають основну мету – забезпечити безпеку Криму та захист півострова.

«Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, що вони намагаються всіма способами, вони намагаються втримати територію Херсонську. Основна їхня мета – це втримати Крим. Це зробити Крим для них безпечним. Це зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити. Тому вони максимально будуть насичувати її військами, вони максимально будуть насичувати її бойовою технікою», – зазначив Черняк.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про те, що «приналежність окупованого Криму не підлягає обговоренню», повністю збігаються з позицією Росії. 

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати тимчасово окупований Крим у складі територій Російської Федерації у рамках підписання мирної угоди. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим.

Теги: росія Крим окупація анексія ГУР

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