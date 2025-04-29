Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Зеленський та Трамп розмовляли віч-на-віч у Ватикані

Макрон: Ми закликали президентів Трампа й Зеленського відновити довіру

Президент Франції Еммануель Макрон розповів деталі важливої розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані.

Як інформує «Главком», в інтерв'ю для Рaris Match Макрон зазначив, що попри складний епізод у минулому між Трампом і Зеленським, всі сторони прагнули створити динаміку для безумовного припинення вогню.

Французький лідер підкреслив, що розмовляв з президентом Трампом напередодні їхньої зустрічі в Римі й «закликав його зайняти жорсткішу лінію щодо Путіна». Вже у Ватикані під час зустрічі Макрон ще раз наголосив Трампу, що «треба бути набагато жорсткішими з росіянами».

«Згодом приїхав президент Зеленський, і разом із Кіром Стармером ми провели спільну розмову. Ми закликали президентів Трампа й Зеленського відновити довіру і обговорити організацію найближчих тижнів», – додає Макрон.

Тоді ж і відбулась розмова президентів Зеленського та Трампа.

«Вони так і зробили: забрали стілець перекладача, бо Володимир Зеленський волів говорити англійською, і зрештою відбулася ця розмова», – підкреслив лідер Франції.

Після цього Макрон мав розмову з Трампом. Він ще раз наголосив: «Треба куди жорсткіше тиснути на Росію, щоби примусити Путіна до припинення вогню».

Після урочистостей Макрон і Зеленський провели окрему зустріч у віллі Бонапарт, де узгодили подальшу роботу.

Зі слів президента Франції, найближчим часом очікується візит американської делегації до Києва для визначення умов перемир'я та підготовки запобіжних заходів для його збереження.

«Разом із США ми маємо посилити риторику проти росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися», – зазначив Макрон.

Крім цього, за його словами, протягом наступних 8-10 днів Європа і США посилять тиск на Росію.