Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Зеленський та Трамп розмовляли віч-на-віч у Ватикані
фото: Офіс президента

Макрон: Ми закликали президентів Трампа й Зеленського відновити довіру

Президент Франції Еммануель Макрон розповів деталі важливої розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані. 

Як інформує «Главком», в інтерв'ю для Рaris Match Макрон зазначив, що попри складний епізод у минулому між Трампом і Зеленським, всі сторони прагнули створити динаміку для безумовного припинення вогню.

Французький лідер підкреслив, що розмовляв з президентом Трампом напередодні їхньої зустрічі в Римі й «закликав його зайняти жорсткішу лінію щодо Путіна». Вже у Ватикані під час зустрічі Макрон ще раз наголосив Трампу, що «треба бути набагато жорсткішими з росіянами».

«Згодом приїхав президент Зеленський, і разом із Кіром Стармером ми провели спільну розмову. Ми закликали президентів Трампа й Зеленського відновити довіру і обговорити організацію найближчих тижнів», – додає Макрон.

Тоді ж і відбулась розмова президентів Зеленського та Трампа. 

«Вони так і зробили: забрали стілець перекладача, бо Володимир Зеленський волів говорити англійською, і зрештою відбулася ця розмова», – підкреслив лідер Франції.

Після цього Макрон мав розмову з Трампом. Він ще раз наголосив: «Треба куди жорсткіше тиснути на Росію, щоби примусити Путіна до припинення вогню».

Після урочистостей Макрон і Зеленський провели окрему зустріч у віллі Бонапарт, де узгодили подальшу роботу.

Зі слів президента Франції, найближчим часом очікується візит американської делегації до Києва для визначення умов перемир'я та підготовки запобіжних заходів для його збереження.

«Разом із США ми маємо посилити риторику проти росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися», – зазначив Макрон.

Крім цього, за його словами, протягом наступних  8-10 днів Європа і США посилять тиск на Росію.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі відбувся саміт Коаліції охочих, організований президентом Франції Емманюелем Макроном
Саміт у Парижі. Європа окреслила червоні лінії для Москви
29 березня, 10:52
Президент США Дональд Трамп раніше вже допускав, що російський президент Володимир Путін тягне час
Трамп хоче перемир’я на Великдень. Це реально?
2 квiтня, 20:20
Президент США: «Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей»
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
7 квiтня, 09:17
Трамп подвоїв свою критику на адресу ЄС, але вказав, що готовий укласти угоду з блоком
Трамп назвав умову для ЄС, аби отримати тарифні пільги
8 квiтня, 17:19
Китай розслідує справу фінансиста, сина колишнього «економічного царя» Лю Хе
Китай розслідує справу сина «економічного царя»: у справі з'явився слід Сі Цзіньпіна
7 квiтня, 15:18
Президент України: «Переговори відбулися. Вони були позитивними»
Угода про надра. Зеленський розповів, як розвиваються перемовини зі США
15 квiтня, 18:12
Зеленський і Макрон скоординували подальші дипломатичні контакти й зустрічі
Зеленський поговорив із Макроном після візиту Рубіо та Віткоффа до Парижа
17 квiтня, 21:57
Зеленський опублікував великоднє звернення
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
20 квiтня, 03:14
Володимир Зеленський вперше відвідає Південно-Африканську Республіку для зустрічі з президентом Сірілом Рамафосою
Зеленський вперше відвідає ПАР з робочим візитом: названо дату
23 квiтня, 20:53

Політика

Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
29K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
27K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
24K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
13K
Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua