У Токіо чоловік із самурайським мечем влаштував різанину в храмі

За даними місцевих ЗМІ, напад міг статися через тривалу боротьбу за спадок між жрицею та її братом

У відомому синтоїстському храмі Токіо вбиті троє людей. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ. Поліція гадає, що підозрюваний убив свою сестру - головну жрицю храму, коли вона виходила з машини, передає агенція Kyodo. Потім він убив іншу жінку, яка допомогала йому, а далі наклав руки на себе. На місці події знайшли



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За даними місцевих ЗМІ, напад міг статися через тривалу боротьбу за спадок між жрицею та її братом

У відомому синтоїстському храмі Токіо вбиті троє людей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поліція гадає, що підозрюваний убив свою сестру - головну жрицю храму, коли вона виходила з машини, передає агенція Kyodo.

Потім він убив іншу жінку, яка допомогала йому, а далі наклав руки на себе. На місці події знайшли скривавлений самурайський меч.

Також під час нападу отримав поранення водій головної жриці.

За даними місцевих ЗМІ, напад міг статися через тривалу боротьбу за спадок між жрицею та її братом. Останній і сам був головним священнослужителем храму, перейнявши цей пост від батька у 1990-х роках. Але в 2001 році батько його звільнив і знову став головним жерцем, зробивши доньку Нагако Томіока другою за рангом у храмі. Брат, Сігенага Томіока, після цього неодноразово надсилав їй листи із погрозами. У 2006 році його арештували. У 2010 році батько відійшов від справ, і пані Томіока стала головною жрицею.

Синтоїзм - це традиційна релігія Японії. Храм Томіока Хатіман-гу був заснований у 1627 році і відомий своїм літнім фестивалем.

Сайт храму повідомляє, що він був одим із засновників традиції проводити турніри сумо на своїй території. Цей звичай і досі поширений у багатьох синтоїстських храмах - аби привабити відвідувачів і пожертви.