У трьох ДТП під Харковом загинули троє людей



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Смертельна ДТП біля села Зарічне

Аварії сталися біля Куп'євахи, в селі Симонівка і поблизу села Зарічне

У Харківській області сталося три ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у понеділок, 9 вересня.

Аварії сталися біля села Куп'єваха в Богодухівському районі, в селі Симонівка і поблизу села Кринички Вовчанського району.

Так, біля Куп'євахи на автодорозі Харків-Охтирка 49-річний водій Mitsubishi Pajero не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті аварії 44-річна пасажирка автомобіля загинула на місці. Також удари отримала 70-річна мати загиблої, яку доставили до Богодухівської лікарні і після надання медичної допомоги відпустили додому.

Так, у Симонівці 34-річний водій автомобіля Ford Scorpio допустив наїзд на пішохода, віком близько 40 років. В результаті дорожньої аварії чоловік загинув на місці події. Особу загиблого та його рідних встановлюють працівники поліції.

А на автодорозі Харків - Ялта - Сімферополь у районі села Зарічне зіткнулися автомобілі ВАЗ-2107 під керуванням 20-річного жителя Нововодолазького району та Hyundai Getz під керуванням 25-річного жителя Харківського району. В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Водія Hyundai з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізували в одну з лікарень Харкова.

За даними фактами порушено кримінальні справи за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ст.286 КК України).