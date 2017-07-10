У Туреччині розбився автобус з туристами: 11 людей загинуло
- Сьогодні, 11:10
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Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса
У центральній турецькій провінції Ескішехір розбився туристичний автобус, в результаті чого 11 осіб загинули і ще 44 отримали поранення.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на губернатора провінції.
«Одинадцять людей загинули і ще 44 людини отримали поранення в результаті ДТП за участю автобуса в центральній провінції Ескішехір», - йдеться в повідомленні.
Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса.
Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.
Водій і його помічник були заарештовані і зараз перебувають під вартою.
Ведеться розслідування інциденту.