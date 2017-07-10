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    У Туреччині розбився автобус з туристами: 11 людей загинуло

    Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса
    У центральній турецькій провінції Ескішехір розбився туристичний автобус, в результаті чого 11 осіб загинули і ще 44 отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на губернатора провінції. «Одинадцять людей загинули і ще 44 людини отримали поранення в результаті ДТП за участю автобуса в центральній провінції
    • Сьогодні, 11:10
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    Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса

    У центральній турецькій провінції Ескішехір розбився туристичний автобус, в результаті чого 11 осіб загинули і ще 44 отримали поранення.

    Про це повідомляє Anadolu з посиланням на губернатора провінції.

    «Одинадцять людей загинули і ще 44 людини отримали поранення в результаті ДТП за участю автобуса в центральній провінції Ескішехір», - йдеться в повідомленні.

    Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса.

    Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

    Водій і його помічник були заарештовані і зараз перебувають під вартою.

    Ведеться розслідування інциденту.

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