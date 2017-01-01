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    У Туреччині з в’язниці звільнили професорку на 269 день голодування

    Професорку літератури госпіталізували через погіршення здоров'я
    Турецьку професорку Нуріє Гюльмен звільнили з-під варти після майже девяти місяців голодування, яке вона оголосила через звільнення з посади і ув’язнення. Про це повідомляє Hurriyet. Гюльмен звільнили з роботи минулого року після спроби державного перевороту в Туреччині. Крім того, їй висунули звинувачення у причетності до
    • Сьогодні, 18:25
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    Нуріє Гюльмен
    Нуріє Гюльмен

    Професорку літератури госпіталізували через погіршення здоров'я

    Турецьку професорку Нуріє Гюльмен звільнили з-під варти після майже девяти місяців голодування, яке вона оголосила через звільнення з посади і ув’язнення.

    Про це повідомляє Hurriyet.

    Гюльмен звільнили з роботи минулого року після спроби державного перевороту в Туреччині. Крім того, їй висунули звинувачення у причетності до терористичної групи. Вона відкидала всі звинувачення і на знак протесту оголосила голодування.

    Гюльмен засудили до шести років і трьох місяців ув’язнення, суд визнав її причетною до забороненої в Туреччині бойової лівої групи DHKP-C.

    Вона подала апеляцію, яку розглянули 1 грудня. Професорку літератури госпіталізували до початку суду через погіршення здоров'я після кількох місяців на воді, трав'яних чаях і цукрових та сольових розчинах.

    Суд виніс рішення про її умовне звільнення, і Гюльмен відпустили пізно в п'ятницю з лікарні, де вона була під вартою.

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