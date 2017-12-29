У Туреччині заарештували організатора вбивства російського посла
- Сьогодні, 14:50
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Чоловік, ім'я якого не називається, зіграв ключову роль в організації вбивства посла РФ Карлова
Турецька поліція заарештувала чоловіка, який, за її твердженням, зіграв ключову роль в організації вбивства посла РФ в Анкарі Андрія Карлова. Про це повідомляє Daily Sabah.
За даними видання, підозрюваний, вже ув'язнений раніше за членство в організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, був повторно заарештований за участь в убивстві посла Росії.
Ім'я чоловіка не називається, наводяться тільки ініціали - В.К.А.
Повідомляється, що заарештований користувався програмою ByLock, за допомогою якої, за версією турецької влади, члени FETÖ обмінюються зашифрованими повідомленнями. Підозрюваний був звільнений з державної служби після спроби державного перевороту.
Нагадаємо, посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.
У середині грудня прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства Карлова колишньому співробітнику турецької поліції Рамазану Юджелю.
Також у грудні 2017 року у Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкари, на якій убили Карлова.