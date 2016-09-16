У Туреччині знайшли мертвою 19-річну росіянку

Тіло дівчини знайшли 18 листопада у авто

У Стамбулі знайшли мертвою 19-річну громадянку Росії Тетяну Чехранову. Про це повідомляють РИА Новости із посиланням на Генконсульстві Росії. «Факт смерті росіянки підтверджуємо. Причини смерті поки не коментуємо до отримання результатів усіх експертиз від турецької сторони. Необхідну допомогу для відправки тіла на батьківщину генконсульство



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Тіло дівчини знайшли 18 листопада у авто

У Стамбулі знайшли мертвою 19-річну громадянку Росії Тетяну Чехранову. Про це повідомляють РИА Новости із посиланням на Генконсульстві Росії.

«Факт смерті росіянки підтверджуємо. Причини смерті поки не коментуємо до отримання результатів усіх експертиз від турецької сторони. Необхідну допомогу для відправки тіла на батьківщину генконсульство зробило», - розповіли агентству в відомстві.

Тіло Чехранової знайшли 18 листопада в машині. На ньому були виявлені сліди насильства.

Чехранова поїхала в Туреччину після третього курсу Медичного коледжу імені Бехтерева в Петербурзі. Там вона познайомилася з 28-річним бізнесменом Ібрагімом Юлдис.

В останній раз дівчина зв’язувалась зі своїми рідними 18 листопада. Вона розповіла матері, що збиралася піти з бізнесменом в гори. Згідно з його версією, Чехранова загинула в результаті нещасного випадку. Загибель росіянки розслідує турецька поліція.

