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    У Туреччині зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Ізмірі

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    У Туреччині зростає кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу - У Туреччині зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Ізмірі
    У Туреччині зростає кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу
    Фото: Euronews

    Внаслідок потужного землетрусу постраждали понад 600 громадян

    Не менш 35 людей загинули в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомив в суботу міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. Кількість постраждалих становить понад 600 осіб.

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

    Туреччина землетрус
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