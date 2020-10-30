Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 600

Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0

Кількість постраждалих в результаті сильного землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини зросла до 607.

Про це повідомило в п'ятницю турецьке Управління з надзвичайних ситуацій.

«Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0. До теперішнього часу в результаті землетрусу загинули 12 наших громадян, 607 осіб отримали травми», – йдеться в заяві відомства.

Турецькі рятувальники вже більше семи годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.