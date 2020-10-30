  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 600

    • Розсилка
    Наразі відомо про 12 жертв землетрусу в Туреччині - Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 600
    Наразі відомо про 12 жертв землетрусу в Туреччині

    Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0

    Кількість постраждалих в результаті сильного землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини зросла до 607.

    Про це повідомило в п'ятницю турецьке Управління з надзвичайних ситуацій.

    «Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0. До теперішнього часу в результаті землетрусу загинули 12 наших громадян, 607 осіб отримали травми», – йдеться в заяві відомства.

    Турецькі рятувальники вже більше семи годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків.

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

    Туреччина стихійні лиха смерть рятувальники землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies