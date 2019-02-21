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    У тюрмах Греції відбувають покарання 168 українців

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    Людмила Денісова п<span>ідписала меморандум про співпрацю з омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом, 21 лютого 2019 року&nbsp;</span> - У тюрмах Греції відбувають покарання 168 українців
    Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю з омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом, 21 лютого 2019 року 

    Український та грецькій омбудсмени підписали меморандум про співпрацю

    У грецьких в’язницях станом на 21 лютого 2019 року, відбувають покарання 168 українців. Про це повідомляє  Facebook українського омбудсмена Людмили Денісовой. 

    Омбудсмен повідомила, що підписала Меморандум про співпрацю з омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом, щоб забезпечити дотримання гуманітарних прав громадян України та Греції.

    «Сьогодні 168 наших громадян чекають на призначення вироків або вже відбувають покарання в грецьких в’язницях. Багато з них потребують медичної допомоги та покращення умов тримання», - написала Денісова. 

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    Також вона розповіла, що в Україні проживає багаточисельна грецька діаспора. Близько 30 тисяч - поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    Денісова наголосила, що омбудсмен Греції не наділений повноваженнями захисту своїх громадян на територіях іноземних країн. Однак Денісова пообіцяла всіляко сприяти дотриманню прав громадян Греції в Україні.

     

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