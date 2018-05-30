У Варшаві десятеро українських студентів на авто потрапили у жахливу ДТП
-
Розсилка
П'яний водій на кільцевій розв'язці не впорався з керуванням Mercedes
У Варшаві в ніч на середу, 30 травня, у ДТП потрапили десять українських студентів, які перебували в одному легковому автомобілі.
Про це повідомляє TVN Fakts.
Відомо, що студенти поверталися з вечірки на річці Вісла. П'яний водій на кільцевій розв'язці не впорався з керуванням Mercedes і протаранив електроопору.
Незважаючи на серйозні пошкодження автомобіля, ніхто зі студентів сильно не постраждав.
Водій відмовився проходити тест на алкоголь, а також заявив, що не керував автомобілем. Йому загрожує позбавлення водійських прав і до 10 років в'язниці.
Всі постраждалі навчаються у вищих навчальних закладах Варшави. Їм ще немає 20 років.
Нагадаємо, ввечері 28 травня автобус з українськими туристами потрапив у жахливу ДТП у Будапешті, в'їхавши у 3,5-метровий обмежувач висоти.
У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де перебувало два десятка пасажирів, було знесено. За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі перебували майже 50 пасажирів.
Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.
Джерело: ТСН