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    У Варшаві десятеро українських студентів на авто потрапили у жахливу ДТП

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    У Варшаві десятеро українських студентів на авто потрапили у жахливу ДТП
    Фото: tvn24.pl

    П'яний водій на кільцевій розв'язці не впорався з керуванням Mercedes

    У Варшаві в ніч на середу, 30 травня, у ДТП потрапили десять українських студентів, які перебували в одному легковому автомобілі.

    Про це повідомляє TVN Fakts.

    Відомо, що студенти поверталися з вечірки на річці Вісла. П'яний водій на кільцевій розв'язці не впорався з керуванням Mercedes і протаранив електроопору.

    Незважаючи на серйозні пошкодження автомобіля, ніхто зі студентів сильно не постраждав.

    Водій відмовився проходити тест на алкоголь, а також заявив, що не керував автомобілем. Йому загрожує позбавлення водійських прав і до 10 років в'язниці.

    Всі постраждалі навчаються у вищих навчальних закладах Варшави. Їм ще немає 20 років.

    Нагадаємо, ввечері 28 травня автобус з українськими туристами потрапив у жахливу ДТП у Будапешті, в'їхавши у 3,5-метровий обмежувач висоти.

    У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де перебувало два десятка пасажирів, було знесено. За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі перебували майже 50 пасажирів.

    Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

    Джерело: ТСН

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