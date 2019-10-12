У Варшаві лікарі борються за життя українця, який потрапив в ДТП



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Хлопець отримав тяжкі травми, зокрема, хребта, а також крововилив у мозок

22-річний Олексій, який родом з міста Ватутіне на Черкащині, вже понад місяць у непритомному стані перебуває в лікарні у Варшаві після жахливої ДТП.

На спеціалізованому порталі pomagam.pl триває збір коштів на його лікування, пoвідoмляє Yavp.pl.

За словами організаторки збору коштів Світлани Лисенко, молодий українець приїхав до Польщі на роботу, але не встиг навіть працевлаштуватися, як потрапив у ДТП. Нещасний випадок стався у Варшаві, 7 вересня.

Внаслідок нього хлопець отримав тяжкі травми, зокрема, хребта, а також крововилив у мозок. До цього часу перебуває в лікарні в непритомному стані.

«Лікарі роблять все можливе, але щоб продовжувати боротися за життя, потрібні великі кошти. Олексій був застрахований при в’їзді до Польщі на 30 000 євро, але ліміт страхування вже вичерпався. Доба в відділенні інтенсивної терапії коштує чимало грошей, не враховуючи витрат на ліки та харчування», – написала Світлана Лисенко.