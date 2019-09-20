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    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви

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    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви

    Наразі відомо про одного загиблого

    Одна людина загинула в результаті стрілянини на вулицях столиці США, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію. З п'яти поранених двоє знаходяться в критичному стані, заявив представник столичної поліції Стюарт Емерман.

    Емерман зазначив, що підозрюваний у стрілянині поки не затриманий, а мотиви злочину з'ясовуються. «Детективи опитують свідків і переглядають записи з камер відеоспостереження», - додав Емерман.

    Раніше повідомлялося про шість поранених.

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    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви
    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви
    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви
    У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви

    Поліція отримала повідомлення про стрілянину в районі Коламбія-Хайтс, розташованому в 3 км від Білого дому, після 22-ї години.

    Один з телеканалів розмістив у Твіттері відео, на якому машини швидкої допомоги відвозять жертв стрілянини з місця події.

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