У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви



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Наразі відомо про одного загиблого

Одна людина загинула в результаті стрілянини на вулицях столиці США, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію. З п'яти поранених двоє знаходяться в критичному стані, заявив представник столичної поліції Стюарт Емерман.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) 20 сентября 2019 г.

Емерман зазначив, що підозрюваний у стрілянині поки не затриманий, а мотиви злочину з'ясовуються. «Детективи опитують свідків і переглядають записи з камер відеоспостереження», - додав Емерман.

Раніше повідомлялося про шість поранених.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину в районі Коламбія-Хайтс, розташованому в 3 км від Білого дому, після 22-ї години.



Один з телеканалів розмістив у Твіттері відео, на якому машини швидкої допомоги відвозять жертв стрілянини з місця події.