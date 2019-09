У Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви

Наразі відомо про одного загиблого

Одна людина загинула в результаті стрілянини на вулицях столиці США, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію. З п'яти поранених двоє знаходяться в критичному стані, заявив представник столичної поліції Стюарт Емерман.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2