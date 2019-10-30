У Великій Британії діти хочуть бути Борісом Джонсоном на Геловін



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У британців є великий шанс, що маленький Боріс Джонсон постукає у двері оселі Фото: АР

Цього року прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших у дітей героїв на Геловін

До цьогорічного свята Геловін у Великій Британії діти активно готують костюми голови уряду Боріса Джонсона, який несе із собою Brexit.

Про це повідомляє Metro.

«У вас є великий шанс, що маленький Боріс Джонсон постукає у двері вашої оселі», - пише видання.

Згідно з дослідженнями Beano Studios, цього року прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших у дітей героїв на Геловін.

Більше половини з опитаних двох тисяч британських батьків та дітей заявили, що сприймають Brexit як натхнення для свята, понад 25% збираються вдягнутися 31 жовтня у костюми відомих британських політиків.

Загалом дві третини учасників опитування вважають Джонсона «найстрашнішою знаменитістю» поряд із президентом США Дональдом Трампом та такими художніми персонажами як Чоловік-павук і Джокер.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit.

Раніше глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив, що відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - належним чином здійснювати свої повноваження».

Джерело: Укрінформ