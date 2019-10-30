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    У Великій Британії діти хочуть бути Борісом Джонсоном на Геловін

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    У британців є великий шанс, що маленький Боріс Джонсон постукає у двері оселі - У Великій Британії діти хочуть бути Борісом Джонсоном на Геловін
    У британців є великий шанс, що маленький Боріс Джонсон постукає у двері оселі
    Фото: АР

    Цього року прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших у дітей героїв на Геловін

    До цьогорічного свята Геловін у Великій Британії діти активно готують костюми голови уряду Боріса Джонсона, який несе із собою Brexit.

    Про це повідомляє Metro.

    «У вас є великий шанс, що маленький Боріс Джонсон постукає у двері вашої оселі», - пише  видання.

    Згідно з дослідженнями Beano Studios, цього року прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших у дітей героїв на Геловін.

    Більше половини з опитаних двох тисяч британських батьків та дітей заявили, що сприймають Brexit як натхнення для свята, понад 25% збираються вдягнутися 31 жовтня у костюми відомих британських політиків.

    Загалом дві третини учасників опитування вважають Джонсона «найстрашнішою знаменитістю» поряд із президентом США Дональдом Трампом та такими художніми персонажами як Чоловік-павук і Джокер.

    Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

    Джонсон погодився на відстрочку Brexit.

    Раніше глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив, що відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - належним чином здійснювати свої повноваження».

    Джерело: Укрінформ

    свята Brexit Велика Британія Боріс Джонсон
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