У Великій Британії поновили програму створення фрегатів Type 31



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Вартість створення кораблів не повинна перевищувати 1,25 млрд фунтів

Міністерство оборони Великої Британії заявило про поновлення тендеру на створення для флоту країни п’яти бюджетних фрегатів Type 31. Водночас вартість всіх кораблів за цією програмою не повинна перевищувати 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Відкритим залишається питання, яку кількість обладнання проплаченого урядом, буде передано переможцю тендеру.

Очікується, що частина обладнання, яка використовуватиметься при створенні фрегатів Type 26, буде передана для використання на фрегатах Type 31. Відповідні заявки компанії можуть подавати до 20 серпня.

До того як у липні міністерство оборони Великої Британії скасувало попередній тендер, було відомо про три окремих пропозиції щодо створення бюджетних фрегатів Type 31.