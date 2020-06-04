Сенатори США хочуть розширити санкції проти «Північного потоку-2»



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США хочуть розширити санкції проти «Північного потоку-2»

Санкції застосовуватимуться до всіх компаній, причетних до усіх робіт з прокладання газопроводу або до страхування проекту.

Група американських сенаторів з обох партій хоче ухвалити закон, який розширить санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке має у розпорядженні відповідний законопроект.

У документі зазначається, що вже запроваджені санкції застосовуватимуться до всіх компаній, причетних до усіх робіт з прокладання газопроводу або до страхування проекту.

Зокрема санкції будуть введені проти усіх, хто надасть доступ до портових споруд судам, які будують «Північний потік-2».

Серед ініціаторів законопроекту — сенатор-республіканець Тед Круз та представниця Демократичної партії Джин Шахін, які були авторами попередніх санкцій проти газопроводу.

Круз наголосив, що цей проект є «критичною загрозою національній безпеці і його не повинні завершити».

«Газопровід загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи та дає Росії можливість експлуатувати наших союзників. Конгрес знову повинен вжити рішучих дій та встати на шляху цього газопроводу», — підкреслила Шахін.

Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.