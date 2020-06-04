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    У світі

    Сенатори США хочуть розширити санкції проти «Північного потоку-2»

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    США хочуть розширити санкції проти &laquo;Північного потоку-2&raquo; - Сенатори США хочуть розширити санкції проти «Північного потоку-2»
    США хочуть розширити санкції проти «Північного потоку-2»

    Санкції застосовуватимуться до всіх компаній, причетних до усіх робіт з прокладання газопроводу або до страхування проекту.

    Група американських сенаторів з обох партій хоче ухвалити закон, який розширить санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

    Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке має у розпорядженні відповідний законопроект.

    У документі зазначається, що вже запроваджені санкції застосовуватимуться до всіх компаній, причетних до усіх робіт з прокладання газопроводу або до страхування проекту.

    Зокрема санкції будуть введені проти усіх, хто надасть доступ до портових споруд судам, які будують «Північний потік-2».

    Серед ініціаторів законопроекту — сенатор-республіканець Тед Круз та представниця Демократичної партії Джин Шахін, які були авторами попередніх санкцій проти газопроводу.

    Круз наголосив, що цей проект є «критичною загрозою національній безпеці і його не повинні завершити».

    «Газопровід загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи та дає Росії можливість експлуатувати наших союзників. Конгрес знову повинен вжити рішучих дій та встати на шляху цього газопроводу», — підкреслила Шахін.

    Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.

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