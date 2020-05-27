США про нові санкції проти «Північного потоку-2»: процес може бути дуже швидким



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Посол США в Німеччині: нові санкції проти газопроводу «Північний потік-2». знаходять схвалення всіх партій

США мають намір якщо не запобігти завершенню будівництва «Північного потоку-2», то перешкодити введенню його в експлуатацію

Посол США в Німеччині Річард Гренелл повідомив про наміри Вашингтону ввести нові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це він сказав у коментарі газеті Handelsblatt.

«Нові санкції знаходять схвалення всіх партій, - сказав він напередодні свого відходу з посади посла США в Німеччині. - Незважаючи на виборчу кампанію, процес прийняття законопроєкту може бути дуже швидким».

Відзначається, що американці мають намір, якщо не запобігти завершенню будівництва трубопроводу, то перешкодити фізичному введенню «Північного потоку-2» в експлуатацію. Поки що незрозуміло, яку форму можуть прийняти нові санкції. Але Handelsblatt вказує, що однією з можливостей була б загроза торгових штрафів тим компаніям, які використовують спеціальне обладнання для обслуговування трубопроводів.

Санкції проти російських покупців газу також обговорюються у Вашингтоні, йдеться в статті.

Гренелл також жорстко закликав уряд ФРН переглянути політику щодо Росії.

«Німеччина повинна припинити годувати звіра, тоді як сама недостатньо платить для НАТО», - заявив він.

Нагадаємо, у травні Європейський суд відхилив позов «Північного потоку-2» проти газової директиви ЄС.

15 травня стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року. Газопровід «Північний потік-2» недобудований досі.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу «Північний потік-2», згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.