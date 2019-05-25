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    У Венесуелі стався бунт у колонії: 29 загиблих

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    У Венесуелі стався бунт у колонії: 29 загиблих

    Внаслідок зіткнень постраждали 19 працівників колонії

    В результаті бунту в одній з колоній на північному заході Венесуели загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, бунт стався в колонії венесуельського міста Акаригуа, яке знаходиться у штаті Португес на північному заході країни.

    За даними міністра безпеки Португесу, в колонії сталася невдала спроба втечі, проте правозахисники назвали інцидент розправою над в'язнями. В результаті сутичок загинули 29 в'язнів.

    «Була зроблена спроба втечі, і зав'язалася бійка між конкуруючими бандами. Поліція втрутилася, щоб зупинити втечу, там вже було 29 смертей», - заявив він.

    Зазначається, що в результаті бунту також постраждали 19 правоохоронців. Працівники поліції були поранені внаслідок вибуху трьох гранат, які застосували в'язні.

    Звідки в ув'язнених з'явилася зброя в поліції не повідомляють.

    Джерело: РБК-Україна

    правозахисники зброя Венесуела поліція
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