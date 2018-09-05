У Верховній Раді запропонували висунути Сенцова на Нобелівську премію миру



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Олег Сенцов

Серед авторів проекту постанови вказані прізвища 10 народних депутатів

На розгляд Верховної Ради України винесли проект постанови, згідно з яким пропонується висунути кандидатуру режисера та політв’язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Документ був зареєстрований 4 вересня під номером 9040.

Серед авторів проекту постанови вказані прізвища 10 народних депутатів.

Текст постанови «Про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру» на сайті парламенту наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, наприкінці серпня Лех Валенса запропонував Олега Сенцова на Нобелевську премію миру.

До слова, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.