Лех Валенса запропонував Олега Сенцова на Нобелевську премію миру



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Валенса переконаний, що Сенцов достойний отримати Нобелівську премію миру

Лауреат Нобелівської премії миру, легендарний лідер «Солідарності» Лех Валенса виступив із заявою щодо справи українського кінорежисера Олега Сенцова. Про це повідомила із посиланням на Polska Akademia Filmowa прес-служба Міністерства культури України.

Заява:

Напередодні річниці Польського серпня 1980 року, який приніс нам «Солідарність», один з найчудовіших громадських рухів, який організував мирні зміни, що призвели до звільнення від тоталітарної системи Східної Європи, я виступаю на захист українського режисера Олега Сенцова.

Сенцов підтримав демонстрації Євромайдану на захист України — як частини демократичної Європи. Він мирно протестував проти анексії Росією рідного Криму, а потім був заарештований російськими спецслужбами. У подальшому, під час судового розгляду, який описується Amnesty International як «несправедливий суд у військовому суді», був засуджений до 20 років каторжних робіт в таборі, хоча, головний свідок звинувачення визнав показання в суді як такими, що отримані «під тортурами». Останні слова Сенцова, в яких він попросив російську націю «навчитися не боятися», є прикладом толерантного ставлення до братерства народів.

Сенцов пішов на голодування більше 100 днів тому з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів, які знаходяться у Російській Федерації, а не з проханням свободи для себе.

Я глибоко переконаний, що через свої дії Олег Сенцов представляє всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, ствердження солідарності між народами і самопожертва самого себе на користь інших людей, які невинно страждають: це все високо похвальні якості, гідні найвищого визнання вільного світу.

З цих причин, я закликаю всіх чоловіків та жінок доброї волі допомогти звільненню Олега Сенцова, і я пропоную Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Гданськ, 28 серпня 2018 року

Лех Валенса

У Мінкульті нагадали, що 15 червня 2018 року сейм Польщі закликав владу РФ звільнити Олега Сенцова та інших громадян України, засуджених за політичними мотивами.

У липні у всіх кінотеатрах «Геліос» відбувся показ документальної стрічки Аскольда Курова «Процес. Російська Федерація проти Олега Сенцова» в рамках серії «Конкурентне кіно». Фільм розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув’язнення у Росії. Весь дохід від продажу квитків був переданий сім’ї Олега Сенцова.

Демонстрація фільму стала проявом солідарності на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова та інших 64 українських політв’язнів.

Нагадаємо, 21 серпня виповнилось 100 днів з моменту, як Олег Сенцов почав голодування у колонії у Лабитнангі у Ямало-Ненецькому автономному окрузі у РФ.