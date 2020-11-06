У Верховній Раді з'явився ще один народний депутат

Шараскін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат

У Верховній Раді почав працювати ще один народний обранець. Присягу нардепа 6 листопада прийняв Андрій Шараскін.

«Перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною радою. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат Шараскін Андрій Андрійович», - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Після того як парламентар склав присягу, спікер Ради оголосив про його входження до складу фракції «Голос».

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала «кіборга» Андрія Шараскіна народним депутатом від політичної партії «Голос». У Верховній раді він займе місце колишнього нардепа Святослава Вакарчука.

При цьому ЦВК визнала обрану народним депутатом Аліну Свідерською такою, що не отримала депутатського мандата. Свідерська не подала вчасно відповідні документи для реєстрації нардепом.

Шараскін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.

На початку серпня 2014 до січня 2016 року Шараскін був учасником війни на Донбасі. З 2016 року його обрали заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році він очолив Координаційну раду добровольців та волонтерів Національного Форуму «Трансформація України».

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента — медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

За інформацією громадського руху «Чесно», до війни він відкрив у Львові електронний тир, створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі. Був власником рекламної компанії.

Також Шараскін був режисером Львівського театру для дітей та юнацтва, знімався у телесеріалах, працював актором у різних театрах. Керівник та засновник «Національного бюро креативу».

Нагадаємо, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію до парламенту.



