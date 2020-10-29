ЦВК зареєструвала «кіборга» Шараскіна народним депутатом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За участь у захисті Донецького аеропорту Андрій Шараскін отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента

Андрій Шараскін пройшов у Раду замість В'ячеслава Вакарчука

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараскіна, обраного від партії «Голос»

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

«28 жовтня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія відповідно до законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Шараськіна А.А.», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шараскін народився в 1977 році, проживає в місті Тернополі, член партії «Голос», включений до виборчого списку під № 20.