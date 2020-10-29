ЦВК зареєструвала «кіборга» Шараскіна народним депутатом
Андрій Шараскін пройшов у Раду замість В'ячеслава Вакарчука
Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараскіна, обраного від партії «Голос»
Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.
«28 жовтня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія відповідно до законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Шараськіна А.А.», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Шараскін народився в 1977 році, проживає в місті Тернополі, член партії «Голос», включений до виборчого списку під № 20.
На початку серпня 2014 до січня 2016 року Шараскін був учасником війни на Донбасі. З 2016 року його обрали заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.
У 2019 році він очолив Координаційну раду добровольців та волонтерів Національного Форуму «Трансформація України».
За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента — медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».
За інформацією громадського руху «Чесно», до війни він відкрив у Львові електронний тир, створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі. Був власником рекламної компанії.
Також Шараскін був режисером Львівського театру для дітей та юнацтва, знімався у телесеріалах, працював актором у різних театрах. Керівник та засновник «Національного бюро креативу».
Нагадаємо, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію до парламенту.