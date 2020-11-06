П'ятниця – вільний день. У парламент на роботу не прийшло дві третини депутатів

Не всі народні обранці поспішають на засідання Ради у п'ятницю, щоб заслухати главу уряду

У сесійній залі зарєстровано 169 нардепів із 422

У Верховній Раді України щоп'ятниці відбувається година запитань до уряду. Сьогодні з трибуни парламенту звітує прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він представляє результати аудиту країни, підготовлені урядом. Водночас народні обранці не поспішають відвідувати засідання Ради по п'ятницях. Традиційно цього дня в сесійній залі реєструється невелика кількість депутів, зокрема сьогодні їх - лише 169 із 422.





Варто додати, що сьогодні під час пленарного засідання Верховна Рада планує призначити двох суддів Конституційного суду за своєю квотою.

Призначення суддів КСУ є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Разом з тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду.

4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

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