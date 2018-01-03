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    У Вінниці поліція зупинила водія, рівень алкоголю в організмі якого в 16 разів перевищувив норму

    Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик
    У вівторок, 2-го січня, близько 10-ї години ранку вінничани повідомили патрульним про нетверезого водія на вулиці Порика. Зі слів заявника, чоловік за кермом автомобіля Volkswagen Caddy небезпечно маневрував і був за кермом у нетверезому стані, пише ВінницяОк. Прибувши на місце події, патрульні застали водія сплячим на водійському сидінні. Він
    • Сьогодні, 12:47
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    Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик

    У вівторок, 2-го січня, близько 10-ї години ранку вінничани повідомили патрульним про нетверезого водія на вулиці Порика. Зі слів заявника, чоловік за кермом автомобіля Volkswagen Caddy небезпечно маневрував і був за кермом у нетверезому стані, пише ВінницяОк.

    Прибувши на місце події, патрульні застали водія сплячим на водійському сидінні. Він дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння, і освідування це підтвердило. 3,14 проміле алкоголю в організмі водія виявив алкотестер «Драгер», а це майже в 16 разів перевищує допустиму норму.

    На 42-річного керманича патрульні склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КупАП). Автомобіль евакуювали на арешт майданчик.

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