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    У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки

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    В бібліотеці вдаються до різних літературних експериментів, аби зацікавити молодь - У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки
    В бібліотеці вдаються до різних літературних експериментів, аби зацікавити молодь
    Фото: Волинська обласна бібліотека для дітей/Facebook

    Волинська обласна бібліотека заохочує дітей до читання не лише літературою, а й смаколиками

    До Дня їстівної книги працівниця бібліотеки Людмила Данилюк виготовила смачні книжки, використавши популярні теми відомих книжок . Про це інформували на сторінці Волинської обласної бібліотеки у Facebook.

    «Читайте та насолоджуйтесь смаком», – звернулися до малих читачів працівники бібліотеки.

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    У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки
    У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки
    У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки
    У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки

    Додамо, що днями студентка з Миколаєва Олена Півненко здобула перемогу у конкурсі на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара 2021 року.

    Премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара (3 квітня) за найкращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

    Теги: література Волинська область бібліотека
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