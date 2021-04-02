У Волинській бібліотеці створили незвичайні книжки

В бібліотеці вдаються до різних літературних експериментів, аби зацікавити молодь

Волинська обласна бібліотека заохочує дітей до читання не лише літературою, а й смаколиками

До Дня їстівної книги працівниця бібліотеки Людмила Данилюк виготовила смачні книжки, використавши популярні теми відомих книжок . Про це інформували на сторінці Волинської обласної бібліотеки у Facebook.

«Читайте та насолоджуйтесь смаком», – звернулися до малих читачів працівники бібліотеки.

Додамо, що днями студентка з Миколаєва Олена Півненко здобула перемогу у конкурсі на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара 2021 року.

Премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара (3 квітня) за найкращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.