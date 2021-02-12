В Україні виявили ще 4,7 тисячі нових хворих на коронавірус

За минулу добу було госпіталізовано 2 тисячі людей з діагнозом ковід

Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Львівській областях

Минулої доби в Україні зафіксовано 4 773 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 тисячі людей з діагнозом ковід. Від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 7 211 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 262 867 осіб;

одужало – 1 106 155 осіб;

летальних випадків – 24 174;

проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що днем раніше було виявлено більше випадків хвороби. За позаминулу добу медики виявили 5039 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень було в Івано-Франківській та Вінницькій областях.