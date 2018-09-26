У Запоріжжі через розпилення газового балончика у школі госпіталізували 28 дітей



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Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння

У школі №51 у Запоріжжі з газового балону розпилили подразнюючу речовину, через що 28 дітей доставили у лікарню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що школярів доправили до Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні №5.

«Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння, їхній стан ближче до задовільного», — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, діти пройшли всі необхідні обстеження, також з ними працюють психологи.

«Для динамічного спостереження діти наразі залишаються у лікарні — у відділеннях невідкладної (екстреної) медичної допомоги (9 дітей), неврологічному (8 дітей), кардіоревматологічному (10 дітей), анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу (1 дитина)», — розповіли у МОЗ.