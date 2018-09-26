  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі через розпилення газового балончика у школі госпіталізували 28 дітей

    • Розсилка
    У Запоріжжі через розпилення газового балончика у школі госпіталізували 28 дітей

    Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння

    У школі №51 у Запоріжжі з газового балону розпилили подразнюючу речовину, через що 28 дітей доставили у лікарню.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

    Зазначається, що школярів доправили до Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні №5.

    «Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння, їхній стан ближче до задовільного», — йдеться у повідомленні.

    За даними відомства, діти пройшли всі необхідні обстеження, також з ними працюють психологи.

    «Для динамічного спостереження діти наразі залишаються у лікарні — у відділеннях невідкладної (екстреної) медичної допомоги (9 дітей), неврологічному (8 дітей), кардіоревматологічному (10 дітей), анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу (1 дитина)», — розповіли у МОЗ.

    Запоріжжя діти отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ