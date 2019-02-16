У Запоріжжі двоє чиновників вимагали хабар в сумі 700 тисяч гривень



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Чиновникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали двох службових осіб, які вимагали та отримали неправомірну вигоду за передачу та не знищення придбаного підприємцем майна, що було реалізовано державним виконавцем.

15 лютого слідчі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, безпосередньо після скоєння злочину викрили службових осіб двох підприємств Запорізької області, які вимагали та отримали від керівника іншого підприємства неправомірну вигоду в сумі 700 тисяч гривень.

Зловмисників затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що керівник одного з підприємств регіону придбав на аукціоні холодильне обладнання, на яке було накладено арешт. Після сплати грошей за придбане майно, громадянин намагався отримати його, проте отримав відмову.

Двоє службових осіб підприємств повідомили, що повернуть майно тільки після сплати їм неправомірної вигоди у сумі 700 тисяч гривень, а в іншому випадку майно буде знищено.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.4 ст.368-3 Кримінального кодексу України (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.