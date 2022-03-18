Литва заборонила ввозити в Росію та Білорусь більше €60

Не заборонено ввезення євро приватними особами, що мандрують до РФ

Влада Литви заборонила вивозити в РФ та Білорусь готівкові кошти на суму понад €60 на особу. Про це повідомила литовська митниця, інформує портал Delfi.lt.

Ця норма поширюється на фізичних осіб та людей які з ними їдуть до Білорусі чи Росії, включно з працівниками компаній (наприклад, водіями). Водночас вивезення готівки в іншій валюті не обмежується.

Крім того, фізичним і юридичним особам заборонено продавати, давати, передавати чи експортувати євро до Росії та Білорусі.

Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет. Також не заборонено ввезення євро приватними особами, що мандрують до РФ.

Нагадаємо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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