У Запоріжжі СБУ викрила незаконний бізнес керівників ряду вишів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ

Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінювали від п’яти до десяти тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки викрили керівників декількох закладів вищої освіти Запоріжжя на незаконній легалізації іноземців на території України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці організували механізм протиправного перебування в Україні вихідців з деяких країн Близького Сходу та Північної Африки.

«Для реалізації оборудки зловмисники задіяли представників місцевої комерційної структури. Використовуючи програму міжнародного студентського обміну, ділки оформлювали фіктивні запрошення іноземцям на нібито навчання до українських закладів вищої освіти. На підставі отриманих запрошень мігранти набували право на проживання в Україні з подальшою можливістю виїзду до країн ЄС», - зазначили в СБУ.

Оперативники також встановили факти незаконного отримання іноземцями, які не знаходились на території України, документів про здобуття вищої освіти.

Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінювали від п’яти до десяти тисяч доларів.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій у декількох вишах, офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили паспорти іноземців, які нібито навчаються в Україні, понад 111 тисяч доларів, майже 70 тисяч євро, а також інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних дій.