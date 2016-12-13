У Запоріжжі судитимуть патрульного, який за хабар відпустив п'яного водія

За хабар патрульний пообіцяв не складати протокол

Прокуратура Запорізької області передала до суду матеріали по справі патрульного, якого підозрюють в корупції. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Працівник поліції вимагав та отримав від водія хабар в розмірі 8 тисяч гривень за те, що не склав адміністративний протокол на водія в стані



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За хабар патрульний пообіцяв не складати протокол

Прокуратура Запорізької області передала до суду матеріали по справі патрульного, якого підозрюють в корупції. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Працівник поліції вимагав та отримав від водія хабар в розмірі 8 тисяч гривень за те, що не склав адміністративний протокол на водія в стані алкогольного сп'яніння.

Патрульного звільнили з поліції, а на його майно арештували.

Під час досудового розслідування прокуратура вимагала вибрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, однак суд вирішив, що чоловік буде цілодобово знаходитися під домашнім арештом.

На майно поліцейського накладено арешт.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням) направили в суд. Звинувачуваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Тільки в цьому році прокуратура області викрила шістьох працівників Управління патрульної поліції в Запоріжжі, три з яких - у одержанні неправомірної вигоди. Обвинувальні акти з цих виробництв також направили до суду.