У Запоріжжі викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї

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У Запоріжжі затримали 8 осіб, які нелегально виробляли і продавали зброю

Злочинці протягом 2017-2018 років займалися виробництвом, ремонтом та продажем зброї на замовлення

У Запоріжжі поліція і СБУ затримали 8 осіб, які нелегально виробляли і продавали зброю та боєприпаси. Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької області.

Ця група протягом 2017-2018 років займалася виробництвом, ремонтом та продажем зброї на замовлення. У створенні злочинної групи підозрюють 42-річного раніше судимого жителя Запоріжжя.

Під час проведених одночасно 14 обшуків правоохоронці виявили майстерню, де ремонтували і переобладнували зброю.

Правоохоронці вилучили гранатомети РПГ, автомати Калашникова, кулемети, пістолети, штик-ножі, магазини і затвори до АК, а також близько 1 тис. боєприпасів (патрони, гранати) та запасні частини до зброї.

Також поліцейські виявили вибухові пристрої, ручні протитанкові гранатомети (РПГ) гранати (Ф-1 та РГД-5) та велику кількість запасних частин зброї.

Усі вилучені предмети слідчими направлені до Запорізького НДЕКЦ МВС України для проведення подальшої експертизи.

Головного фігуранта, раніше засудженого мешканця Запорізької області 1975 року народження, затримано в порядку ст.208 КПК України.

Слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення каналів постачання й походження зброї, фактів її збуту та використання під час вчинення злочинів.